Им грозит до 10 лет.

В суд передали уголовное дело в отношении трех бывших полицейских из Пыть-Яха. Их обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

В конце декабря 2016 года оперативный дежурный, его помощник и и.о. начальника угрозыска избили 11 задержанных за административные правонарушения. Потерпевшие также были закованы в наручники.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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