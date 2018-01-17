×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Пыть-Яхе экс-полицейских будут судить за избиение 11 задержанныхСегодня в 17:52

  • Текст

Им грозит до 10 лет.

В суд передали уголовное дело в отношении трех бывших полицейских из Пыть-Яха. Их обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

В конце декабря 2016 года оперативный дежурный, его помощник и и.о. начальника угрозыска избили 11 задержанных за административные правонарушения. Потерпевшие также были закованы в наручники.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
Начальник угрозыска Пыть-Яха арестован до марта
Начальника угрозыска Пыть-Яха задержали по подозрению в пытках

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×