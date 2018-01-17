И его сына-первоклассника.

У жителей и гостей Оренбурга просят помощи в расследовании жестокой расправы с 35-летним местным бизнесменом и его 7-летним сыном. Следователям необходимы записи с видеорегистраторов, сделанные с 7.30 до 8.10 17 января 2018 года во дворах в квартале улиц Медногорская, Луговая, Киевская и Карагандинская, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трупы мужчины и его ребенка со множественными ножевыми ранениями нашли в салоне Toyota Land Cruiser 200, припаркованного во дворе домов №№96 и 98 по улице Карагандинской, утром 17 января. На автомобиле виднелись следы поджога.

Следователи считают, что убийство произошло, когда бизнесмен собирался отвезти сына в школу. Возможной причиной преступления, по их мнению, могла быть профессиональная деятельность мужчины, фирма которого занималась оценкой автомобилей, или личная неприязнь.

По данным местных СМИ, у убитого остались жена и маленькая дочь.

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