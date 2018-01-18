Возбуждено второе дело.

В доведении 20-летнего срочника до самоубийства в войсковой части в поселке Сокол подозреваются двое его сослуживцев. Один из них задержан, решается вопрос об его аресте. Второй подозреваемый пока находится на стационарном лечении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе военного ГСУ СКР.

Трагедия произошла 5 января 2018 года. Тело призывника из Магнитогорска обнаружили в душевой. Сестра погибшего считает, что причиной суицида стал межнациональный конфликт с сослуживцем.

Из материалов прокурорской проверки следует, что в декабре 2017 года двое военнослужащих применяли насилие к погибшему.

8 января было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", 16 января - по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия". Оба дела соединены в одно производство.

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