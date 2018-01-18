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В Зауралье рецидивист забил катающуюся на санках сожительницуСегодня в 10:24

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Его арестовали.

В Курганской области арестовали 54-летнего рецидивиста по подозрению в избиении женщины до смерти. Ему предъявлено обвинение.

Как рассказали "Урлинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Зауралью, преступление было совершено 15 января 2018 года в поселке Майском (Каргапольский район). Пьяный обвиняемый вез на санках свою 66-летнюю сожительницу. По дороге он избил женщину из неприязни. Затем он затащил потерпевшую в дом и лег спать.

Спустя некоторое время женщина скончалась.

Ранее обвиняемый был судим за избиение человека до смерти.

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