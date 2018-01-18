Его обвиняют по трем статьям.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Лангепаса. Он подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних, мошенничестве и причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, молодой человек начал преступную деятельность с мошенничества. Он обманом похитил у девушки-подростка золотые украшения и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужны.

Спустя некоторое время злоумышленник избил в парке прохожего. Через месяц он выпивал с двумя несовершеннолетними девушками. После застолья он поочередно изнасиловал подруг.

Посте того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело поступит в суд.