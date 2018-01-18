Которую та не хотела отдавать.

42-летнему жителю Ханты-Мансийского района предъявили обвинение в избиении пенсионерки до смерти. Мужчина арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, тело 59-летней женщины обнаружили 8 января 2018 года в одном из домов поселка Выкатной. Как выяснилось, она спрятала от односельчанина спиртное и не хотела его отдавать. Разгорелась ссора, в ходе которой мужчина нанес пенсионерке удары по голове.