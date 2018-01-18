В сговоре с матерью.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Нового Уренгоя. Ее заподозрили в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, новый преступный эпизод был выявлен в ходе расследования дела о краже. В сентябре 2017 года работница гостиницы и кассир магазина (который находится в том же здании) решили украсть деньги с банковской карты одного из постояльцев, который забыл ее в торговой точке. Одна из женщин отправила 17-летнего сына проверить в банкомате, сколько средств находится на карте.

Когда выяснилось, что сумма значительная, женщины решили похитить 10 тысяч рублей. Однако подросток снял дополнительно 30 тысяч, никому не сказав об этом.

Карту потерпевшему вернули. В тот же день юноша вернулся в гостиницу и похитил ее из номера постояльца.

Общий ущерб превысил 80 тысяч рублей.