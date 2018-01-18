Особо крупной

Главный бухгалтер управления культуры Чесменского района подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в районной прокуратуре.

По версии следствия, начальник централизованной бухгалтерии получила 200 тысяч рублей, когда распределяла премии к Новому году. Деньги передал директор центрального дома культуры Чесмы, чтобы получить максимальную надбавку к зарплате.

Сейчас решается вопрос об избрании для бухгалтера меры пресечения.

В ведомстве Централизованной бухгалтерии учреждений культуры Чесменского района находится Центральный дом культуры, Централизованная библиотечная система, Историко-краеведческий музей, Детская школа искусств и Светловская школа искусств.