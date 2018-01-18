Убийство было нераскрытым несколько лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Краснокамска. Он подозревается в убийстве 13-летней давности.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, тело местного жителя с признаками насильственной смерти обнаружили в апреле 2004 года в его квартире. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На подозреваемого удалось выйти лишь спустя несколько лет.

По данным следствия, приятели выпивали. Разгорелась ссора, и гость нанес собутыльнику множественные удары ножницами в шею.