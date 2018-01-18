Ее не уведомили об этом.

Председатель кооператива пайщиков екатеринбургского жилого комплекса "Бухта Квинс" Зиля Булатова стала фигурантом уголовного дела. Ей вменяют "неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

"Торжество закона наконец свершилось. Сегодня в отношении председателя кооператива "Бухта Квинс" Булатовой, занимавшейся последние несколько лет клеветой и организацией разного рода провокаций и псевдомитингов, принесшей кооперативу столько вреда, возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, связанное с ее противозаконной деятельностью внутри кооператива. По сведениям из осведомленных источников в процессе следствия предполагаеся предъявить еще несколько статей. Наступивший год Булатова встретит на скамье подсудимых. Уйти от ответственности ей уже никак не удастся", - написал бард Александр Новиков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе свердловского УФССП подтвердили "Уралинформбюро" возбуждение дела (статья 315 УК РФ входит в подследственность службы судебных приставов - прим.ред.).

"Уголовное дело возбуждено в отношении руководства организации должника. Подробности пока сообщить не могу", - сказал он.

Сама Зиля Булатова не в курсе возбуждения дела. "Новиков и Шилиманов уже год пытаются добиться возбуждения уголовного дела против меня, сейчас, видимо, нашли какую-то зацепку", - предположила председатель кооператива.

Как ранее писало "Уралинфорбюро", Новиков, его компаньон Михаил Шилиманов и экс-директор проекта поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова проходят фигурантами по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Их обвиняют в присвоении средств пайщиков ПЖСК. Озвученная следствием сумма - 50 миллионов рублей.