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Пьяный краснотурьинец до смерти забил женуСегодня в 18:27

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Вместе с товарищем.

В Краснотурьинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Мужчин обвиняют в жестоком убийстве 32-летней женщины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 7 февраля 2017 года в одном из домов по улице Чапаева.

Предположительно, товарищи устроили застолье, в котором также участвовала жена одного из них. В ходе вечеринки между супругами возник бытовой конфликт: 44-летний мужчина стал избивать свою даму сердца различными предметами. Затем к нему присоединился и 42-летний приятель. Вместе злоумышленники до смерти забили женщину.

В полицию сообщили бдительные соседи: благодаря этому обоих обвиняемых задержали на месте преступления.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.

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