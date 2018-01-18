Вместе с товарищем.

В Краснотурьинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Мужчин обвиняют в жестоком убийстве 32-летней женщины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 7 февраля 2017 года в одном из домов по улице Чапаева.

Предположительно, товарищи устроили застолье, в котором также участвовала жена одного из них. В ходе вечеринки между супругами возник бытовой конфликт: 44-летний мужчина стал избивать свою даму сердца различными предметами. Затем к нему присоединился и 42-летний приятель. Вместе злоумышленники до смерти забили женщину.

В полицию сообщили бдительные соседи: благодаря этому обоих обвиняемых задержали на месте преступления.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.