У горожан просят помощи.

18 января 2018 года в Челябинске сбежал из-под стражи обвиняемый в разбое 36-летний житель Пласта.

"Меркулов Сергей Юрьевич совершил побег в ходе проведения следственно-оперативных действий", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обвиняемый был одет в черные классические брюки, вязаный джемпер молочного цвета, удлиненную черную ветровку. На голове у него была вязаная темно-синяя шапка с белой полосой, на ногах - черные летние туфли.

Личный состав городской полиции поднят по тревоге. Всех, кто располагает информацией о местонахождении беглеца, просят позвонить по телефонам: (351) 266-77-07, 267-77-04, 8-908-081-81-16 либо 02.