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Задушивший соперника курганец пошел под судСегодня в 09:46

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Он признал вину.

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Шумихи, обвиняемого в убийстве из ревности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Преступление было совершено 20 сентября 2017 года. По версии следствия, обвиняемый повез 19-летнего молодого человека в сторону Шадринска. По дороге спутники повздорили на почве ревности. Злоумышленник свернул на проселочную дорогу и под предлогом поломки машины вывел попутчика на улицу. Он задушил молодого человека брючным ремнем, а тело спрятал в лесу.

В тот же день мать юноши заявила в полицию об исчезновении сына. На след обвиняемого следователи вышли в конце октября.

Злоумышленник вину признал.

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