Казахстанский школьник помог полиции поймать педофилаСегодня в 10:39
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Напавшего на первоклашку.
Житель Актобе (Казахстан) получил 17 лет колонии за попытку изнасилования 7-летней девочки. Инцидент произошел в августе 2017 года: тогда злоумышленника задержали по горячим следам благодаря наблюдательности 10-летнего мальчика, передает "Уралинформбюро".
27 августа 2017 года, гуляя около стройплощадки дома в 3Б микрорайоне Актау, школьник заметил, как мужчина тащит плачущую девочку в укромное место.
Проследив за злоумышленником, ребенок услышал, как тот пытается склонить девочку к действиям сексуального характера, и снял это на видео. Затем он позвал рабочих, которые спугнули извращенца и вызвали полицию. Правоохранители оцепили район и через 15 минут задержали злоумышленника.
По словам мальчика, мужчина затащил первоклашку на пятый этаж.
"Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал", – цитирует его местное издание "Лада".
Мужчину судили по статье "Развращение малолетних". Бдительному мальчику была объявлена благодарность: в качестве награды ему подарили ноутбук.
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