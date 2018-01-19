Напавшего на первоклашку.

Житель Актобе (Казахстан) получил 17 лет колонии за попытку изнасилования 7-летней девочки. Инцидент произошел в августе 2017 года: тогда злоумышленника задержали по горячим следам благодаря наблюдательности 10-летнего мальчика, передает "Уралинформбюро".

27 августа 2017 года, гуляя около стройплощадки дома в 3Б микрорайоне Актау, школьник заметил, как мужчина тащит плачущую девочку в укромное место.

Проследив за злоумышленником, ребенок услышал, как тот пытается склонить девочку к действиям сексуального характера, и снял это на видео. Затем он позвал рабочих, которые спугнули извращенца и вызвали полицию. Правоохранители оцепили район и через 15 минут задержали злоумышленника.

По словам мальчика, мужчина затащил первоклашку на пятый этаж.

"Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал", – цитирует его местное издание "Лада".

Мужчину судили по статье "Развращение малолетних". Бдительному мальчику была объявлена благодарность: в качестве награды ему подарили ноутбук.