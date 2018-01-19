×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Казахстанский школьник помог полиции поймать педофилаСегодня в 10:39

  • Текст

Напавшего на первоклашку.

Житель Актобе (Казахстан) получил 17 лет колонии за попытку изнасилования 7-летней девочки. Инцидент произошел в августе 2017 года: тогда злоумышленника задержали по горячим следам благодаря наблюдательности 10-летнего мальчика, передает "Уралинформбюро".

27 августа 2017 года, гуляя около стройплощадки дома в 3Б микрорайоне Актау, школьник заметил, как мужчина тащит плачущую девочку в укромное место.

Проследив за злоумышленником, ребенок услышал, как тот пытается склонить девочку к действиям сексуального характера, и снял это на видео. Затем он позвал рабочих, которые спугнули извращенца и вызвали полицию. Правоохранители оцепили район и через 15 минут задержали злоумышленника.

По словам мальчика, мужчина затащил первоклашку на пятый этаж.

"Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал", – цитирует его местное издание "Лада".

Мужчину судили по статье "Развращение малолетних". Бдительному мальчику была объявлена благодарность: в качестве награды ему подарили ноутбук.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

В поисках признания и решения проблем.

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×