За гибель двух из пострадавших.

В суд предано уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Покачи. Он обвиняется гибели двух человек в ДТП и оставлении в опасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

Авария произошла в конце октября 2017 года на улице Таежной. Подсудимый, управляя автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сбил четырех человек у остановки общественного транспорта. После наезда мужчина бросил свою машину и сбежал. Вскоре его задержали.

В тяжелом состоянии были госпитализированы женщины 26 и 30 лет, а также двое трехлетних детей. Вскоре два человека скончались.

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