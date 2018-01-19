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Тюменец едва не убил пожилую мать поленомСегодня в 14:32

  • Текст

Из-за отказа дать деньги.

В Ялуторовском районе задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении матери.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, пьяный мужчина пришел в гости к 90-летней родительнице и начал требовать у нее деньги. Пенсионерка отказала. Тогда ее сын схватил деревянное полено и нанес женщине многочисленные удары.

Пенсионерку госпитализировали. Задержанный вину признал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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