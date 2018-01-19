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На Южном Урале поймали беглого рецидивистаСегодня в 15:10

  • Текст

В Курчатовском районе.

Челябинские полицейские 19 января задержали сбежавшего из-под стражи Сергея Меркулова. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, арестант пойман в Курчатовском районе южноуральской столицы.

36-летний житель Пласта Сергей Меркулов, обвиняемый в разбое, совершил побег 18 января во время проведения следственно-оперативных мероприятий. После этого весь личный состав УМВД РФ по Челябинску был поднят по тревоге.

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От челябинских полицейских сбежал арестант

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