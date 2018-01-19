На его счету – убийства и изнасилования детей.

В Уральском окружном военном суде 18 января прошли прения сторон по уголовному делу 40-летнего магнитогорца Виталия Лобанова. Он обвиняется в трех убийствах, в том числе двоих детей, а также в надругательствах над 11 мальчиками. Об этом "Уралинформбюро" сообщила представитель челябинской прокуратуры Ольга Попова.

По данным следствия, Виталий Лобанов совершал преступления с 1996 по 2015 год. В апреле 1996-го он убил в Калуге 82-летнюю пенсионерку, пробравшись в ее дом с целью грабежа. Скрывшись от правоохранителей, мужчина приехал в Магнитогорск, где в 2004-м и 2008 годах жестоко убил 14-летнего и 9-летнего мальчиков. С марта по май 2015 года он водил в съемную квартиру подростков 11-13 лет, воспитывавшихся в неблагополучных семьях, где поил их спиртным и совершал в их отношении насильственные действия сексуального характера.

В ходе следственных мероприятий Лобанов не признавал свою вину, говорил, что из-за спиртного не помнит, как совершал действия, в которых его обвиняют. Экспертиза признала мужчину вменяемым, хотя и выявила ряд отклонений, в том числе склонность к педофилии.

Дело рассматривает Уральский окружной военный суд, поскольку одно из преступлений Виталий Лобанов совершил, когда был военнослужащим. В ходе прений гособвинение запросило для подсудимого по совокупности всех совершенных преступлений наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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