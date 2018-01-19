За 1,5 миллиона.

В деле о продаже девственности 13-летней челябинки появилась третья фигурантка. Это 34-летняя женщина. Ее роль заключалась в поиске покупателя, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

Ранее сообщалось о задержании двух уроженок Челябинска. Одна из них является матерью школьницы. Женщины планировали продать "право первой ночи" с девочкой за 1,5 миллиона рублей. Их задержали 10 января 2018 года в одном из столичных ресторанов, где они должны были встретиться с покупателем. В настоящее время челябинки арестованы.

По факту было возбуждено уголовное дело по стать "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего".

Третью обвиняемую поместили под домашний арест. Она признала вину.

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