Возбуждено уголовное дело.

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева подозревают в превышении должностных полномочий. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе CКР, в отношении главы городского округа возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого проводятся обыски и изымается документация.

Следствие установило, что в марте 2016 года Мусаев, зная, что земельный участок в Махачкале площадью около 17,5 тысячи квадратных метров принадлежит Республике Дагестан, подписал постановление о передаче его в собственность ОАО "АСПК" за 1 100 000 рублей. Рыночная стоимость указанного участка составляет более 81 миллиона рублей. В итоге, по версии сыщиков, действиями Мусаева бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму порядка 80 миллионов рублей.