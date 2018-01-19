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Екатеринбуржцы пытались продать изумруд весом больше килограмма Сегодня в 18:01

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За 2 миллиона.

19 января Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, пытавшимся незаконно продать дорогой изумруд. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Николай Бирюков проведет в колонии общего режима два года и шесть месяцев, Ельмар Шахверанов – два года.

Суд установил, что 27 сентября 2016 года Николай Бирюков привез в кафе восточной кухни на проспекте Ленина изумруд массой 1 226 граммов и стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей и передал его для продажи Ельмару Шахверанову. Получив камень, тот направился в vip-зал кафе, где его уже ждал потенциальный покупатель, в роли которого выступал сотрудник УФСБ России.

При попытке продажи камня подельников задержали.

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