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В Челябинске вынесен приговор банде автоугонщиковСегодня в 18:17

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Укравшим 13 машин.

Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор четверым местным жителям, промышлявшим кражей автомобилей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленники будут отбывать наказание в колониях строго и общего режима, где проведут от 7 до 7,5 лет.

Как выяснил суд, члены банды покупали у южноуральцев технически неисправные и "битые" машины со всеми документами, а затем подыскивали для кражи похожие на них авто. В гараже меняли у автомобилей идентификационные номера, перекрашивали, уничтожали номера двигателей, а затем продавали краденый транспорт.

Всего подельники успели совершить 13 краж, причинив автовладельцам ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Семи потерпевшим автомобили были возвращены, иски остальных шести потерпевших на общую сумму свыше 1 миллиона рублей суд удовлетворил в полном объеме.

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