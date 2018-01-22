Двух тагильчан отдали под суд за похищение бизнесменаСегодня в 10:40
- Текст
И вымогательство.
В суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила - 36-летнего мужчины и 30-летней женщины. Они обвиняются в вымогательстве и похищении бизнесмена с применением насилия, опасного для жизни.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, с начала 2014-го по июль 2016 года обвиняемые вместе с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) получили от местного предпринимателя около 800 тысяч рублей. В глазах коммерсанта они выглядели теми, кто защищает его от вымогателей, но требует за это существенную плату.
В частности, в начале 2014 года по просьбе обвиняемых неустановленные лица требовали у бизнесмена деньги, представившись представителями "криминальных кругов". Бизнесмен испугался и обратился к обвиняемому, зная его как человека, который поможет решить возникшую проблему. В конечном счете предприниматель начал платить злоумышленнику за общее покровительство.
Спустя некоторое время коммерсант отказался платить. Тогда обвиняемые спланировали его похищение, чтобы он понял, что без "покровителей" ему угрожает реальная угроза. Потерпевший вновь начал платить за "покровительство".
Злоумышленники были задержаны в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:50
Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долги
За строительство ФОКа.Сегодня в 19:06
Несовершеннолетние смогут проголосовать 18 марта в Екатеринбурге
Но не за Путина.Сегодня в 18:47
Минстрой установил стоимость метра жилья в регионах УрФО
На первую половину 2018 года.Сегодня в 18:34
В столице Урала заложили фундамент конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО"
До сдачи объекта осталось 1,5 года.Сегодня в 18:27
Россиян будут пускать в "Одноклассники" по паспорту
Если пройдет законопроект Милонова.Сегодня в 18:13
Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в суде
Выборы вновь не состоялись.Сегодня в 17:43
Медведев подписал документ о гибели россиян на дорогах
На долгосрочную перспективу.Сегодня в 17:27
Трасса М5 "Урал" оказалась самой загруженной
Среди федеральных.Сегодня в 17:27
"Уральские авиалинии" распродают "лето"
Только среди участников программы "Крылья".Сегодня в 17:24
В Югре мужчина умер на пороге больницы
На улице было минус 40.Сегодня в 17:21
Две россиянки погибли в лобовом ДТП в Таиланде (ВИДЕО 18+)
За рулем был украинец.Сегодня в 17:14
Эксперты составили ТОП самых дорогих автомобилей
Выставленных на аукционы.Сегодня в 17:08
В Санкт-Петербурге задержали таджика-революционера
Призывал к перевороту.Сегодня в 17:07
В Тюмени братьев отправили за решетку за двойное убийство
На 34 года.Сегодня в 17:05
Свердловчане проголосуют за президента не выходя из дома
Но только по уважительным причинам.
Главные новости
- Сегодня в 19:50Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долги
- Сегодня в 18:13Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в суде
- Сегодня в 16:58Морозы оставили югорчан без автобусного сообщения
- Сегодня в 16:18Свердловский минздрав проверит "морг самообслуживания"
- Сегодня в 14:04Горобраз Екатеринбурга закрыл от СМИ обсуждение скандальной темы
Аналитика
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
В поисках признания и решения проблем.
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.