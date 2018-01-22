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Двух тагильчан отдали под суд за похищение бизнесменаСегодня в 10:40

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И вымогательство.

В суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила - 36-летнего мужчины и 30-летней женщины. Они обвиняются в вымогательстве и похищении бизнесмена с применением насилия, опасного для жизни.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, с начала 2014-го по июль 2016 года обвиняемые вместе с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) получили от местного предпринимателя около 800 тысяч рублей. В глазах коммерсанта они выглядели теми, кто защищает его от вымогателей, но требует за это существенную плату.

В частности, в начале 2014 года по просьбе обвиняемых неустановленные лица требовали у бизнесмена деньги, представившись представителями "криминальных кругов". Бизнесмен испугался и обратился к обвиняемому, зная его как человека, который поможет решить возникшую проблему. В конечном счете предприниматель начал платить злоумышленнику за общее покровительство.

Спустя некоторое время коммерсант отказался платить. Тогда обвиняемые спланировали его похищение, чтобы он понял, что без "покровителей" ему угрожает реальная угроза. Потерпевший вновь начал платить за "покровительство".

Злоумышленники были задержаны в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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