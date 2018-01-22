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Пьяный костанаец обезглавил сестру Сегодня в 10:55

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И признался полиции.

Жителя Костанайской области (Казахстан) подозревают в жестоком убийстве двоюродной сестры. Следователи считают, что во время застолья мужчина отрезал родственнице голову и сжег ее, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает местное издание "Айна".

По версии следователей, 29-летний житель поселка Славенка сначала распивал с кузиной спиртное, а затем поссорился с женщиной. Он несколько раз пырнул родственнику ножом в спину, а затем отрезал ей голову и бросил в печь.

Обезглавленное тело 45-летней погибшей злоумышленник спрятал в кладовку, а супругу, находившуюся в соседней комнате в момент убийства, заставил отмывать кровь с пола.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье об убийстве.

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