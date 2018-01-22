Он не вытерпел нецензурную речь.

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Надымского района, признав его виновным в избиении мужчины до смерти. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 3 сентября 2016 года в поселке Пангоды. Подсудимый приревновал супругу к одному из местных жителей. Последний обматерил пару. Тогда ревнивец жестоко избил его. Потерпевший скончался.