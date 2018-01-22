В ИК особого режима.

Суд вынес приговор 30-летнему жителю города Макушина, который замахнулся топором на полицейского. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Мужчина проведет 6 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Инцидент произошел 19 октября 2017 года. В полицию поступило сообщение о краже коровы. Двое полицейских на служебном авто прибыли к дому подсудимого. Пьяный мужчина вышел из-за ограды с топором и рубанул им по капоту машины. Затем он занес топор над головой и пошел в сторону полицейского, который стоял в трех метрах от него. Страж порядка выстрелил в бедро нападавшего.

В суде злоумышленник вину не признал. Следует отметить, что ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления.



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