В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Сухоложского района, признав его виновным в убийстве и причинении легкого вреда здоровью. Он проведет 10 лет 1 месяц в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 17 февраля 2017 года. Подсудимый выпивал с приятелем на территории одного их сельскохозяйственных предприятий, где они работали. Периодически мужчины выходили в магазин за "догоном" и закуской.

Возвращаясь обратно, они повздорили с охранниками. Один из собутыльников схватил нож и порезал оппонентов. 37-летний мужчина скончался на месте, его 52-летний напарник получил травмы.