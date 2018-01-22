Возбуждено уголовное дело.

В Тюмени возбуждено уголовное в отношении неустановленного лица ОАО "Тюменьоблстрой" по статье "нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

1 декабря 2016 года 30-летний мужчина вышел на балкон покурить. Он оперся на ограждение, из которого выпали два кирпича. Тюменец потерял равновесие и упал вниз. Он приземлился на козырек подъезда, где было много снега, это спасло его. Мужчина получил перелом костей таза и ключицы и пять месяцев проходил лечение.

21 декабря 2017 года Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с застройщика ОАО "Жилищная социальная ипотека - Тюмень" более 600 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

В гражданском деле прокурор усмотрел признаки уголовного преступления. Так, независимая экспертиза показала, что в кладке отсутствовало сцепление кладочного раствора и кирпича. Были выявлены и другие нарушения.

Генеральным подрядчиком строительства выступило ОАО "Тюменьоблстрой". Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Виновному грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

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