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В Челябинске грабитель проломил голову девушкеСегодня в 15:17

  • Текст

Его задержали.

В столице Южного Урала задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 16-летнюю девушку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По версии следствия, вечером 19 января 40-летний ранее неоднократно судимый мужчина напал на подростка в центре города. Он ударил девушку по голове, сломал руку и вырвал сумку. Пострадавшую без сознания обнаружили прохожие. В больнице ей поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма".

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

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