Их арестовали.

Двум жителям Серова предъявили обвинение в похищении человека. Они арестованы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 14 января 2018 года. Пьяные обвиняемые - мужчины 29 и 30 лет - подъехали к дому на улице Орджоникидзе. Они затолкали в багажник 29-летнего знакомого и вывезли его в один из частных домов.

В настоящее время выясняется мотив злоумышленников.

"В ходе розыскных мероприятий органы внутренних дел вычислили и задержали сомнительную компанию в доме на улице Колхозной и освободили потерпевшего. На его теле имелись травмы, поэтому мужчину пришлось доставить для оказания помощи в городскую больницу", - сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Следует отметить, что один из обвиняемых ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.