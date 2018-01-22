Призывал к перевороту.

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Таджикистана, которого разыскивали за призывы к перевороту в Республике. 42-летнего иностранца остановили сотрудники ДПС ночью 20 января, передает "Уралинформбюро".

После проверки документов выяснилось, что в октябре 2017 года мужчина бежал от следствия в Таджикистане. На родине его заочно арестовали как подозреваемого в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Республики.

В ближайшее время мужчину передадут таджикским силовикам, сообщает "Фонтанка".