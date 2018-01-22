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В Кургане девочка отбилась от рецидивиста с ножомСегодня в 16:59

  • Текст

И спасла бабушку.

В Кургане задержал 37-летнего местного жителя по подозрению в покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено вечером 19 января. Пьяный обвиняемый находился в гостях у малознакомых людей в поселке Рябково. Из личной неприязни он нанес множественные удары ножом 17-летней девушке и 57-летней женщине.

Несовершеннолетняя сумела отбиться и закрылась с бабушкой в отдельной комнате. Она вызвала скорую помощь и полицию.

Подозреваемого задержали на следующий день. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Мужчине предъявлено обвинение.

Следует отметить, что злоумышленник ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство.

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