Его задержали.

В Перми задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в нападении на женщину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник набросился на 31-летнюю пермячку в подъезде ее дома. Он подбежал сзади и начал душить, затем повалил на ступени, схватил сумку и скрылся. Ущерб составил 8000 рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения в соседнем кафе. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали. В настоящее время он арестован. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.