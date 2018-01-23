В Перми грабитель едва не задушил женщину в подъездеСегодня в 08:51
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Его задержали.
В Перми задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в нападении на женщину.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник набросился на 31-летнюю пермячку в подъезде ее дома. Он подбежал сзади и начал душить, затем повалил на ступени, схватил сумку и скрылся. Ущерб составил 8000 рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения в соседнем кафе. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.
Спустя некоторое время подозреваемого задержали. В настоящее время он арестован. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
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