Ямалец ответит за убитого колесом коллегуСегодня в 10:18
- Текст
В суде.
В Ямальском районе в суд передано уголовное дело в отношении 46-летнего водителя ООО "Велесстрой". Он обвиняется в гибели коллеги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Трагедия произошла 12 сентября 2017 года на стройплощадке в поселке Сабетта. При накачивании колеса автомобиля-бетоносмесителя разорвалась шина. В стороны разлетелись замочные и бортовые кольца. Стоявшие рядом подсудимый и 35-летний стропальщик пострадали. Последний от полученных травм скончался.
В ходе расследования было установлено, что водитель нарушил инструкцию по охране труда: во время подкачки шин нельзя допускать присутствие людей вблизи колеса. Кроме того, необходимо контролировать величину давления. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Подсудимый вину не признал.
Ранее по теме:
На стройплощадке в Сабетте погиб рабочий
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:42
Экс-директор свердловского МФЦ пошел под суд
За превышение полномочий.Сегодня в 11:39
На Урал идут 40-градусные морозы
Из Арктики.Сегодня в 11:38
Уральскую столицу посетит лидер российских профсоюзов
В конце января.Сегодня в 11:26
Железнодорожному вокзалу Екатеринбурга добавят "ума"
К чемпионату мира по футболу.Сегодня в 11:22
В мире "бездельничают" 193 миллиона человек
Это рекорд.Сегодня в 11:22
Судьям ЧМ-2018 поможет видеоассистент
В решении спорных вопросов.Сегодня в 11:20
Мировые деньги сосредоточены в руках 1%
Количество миллиардеров растет.Сегодня в 11:13
Сдачу "Бухты Квинс" тормозит не арест земли
А проблемы с сетями.Сегодня в 11:04
В челябинском лесу нашли труп голой девушки
Рядом лежали вещи.Сегодня в 11:03
Екатеринбургский "Водоканал" оштрафовали на 74 миллиона
За нарушении закона о конкуренции.Сегодня в 10:48
Мэрия Екатеринбурга заплатит водителю 130 тысяч за поврежденное авто
Об люк.Сегодня в 10:36
"Бога шорт-трека" из России не ждут в Пхенчхане
Прошел слух о недопуске Виктора Ана к ОИ-2018.Сегодня в 10:26
Вирус-мутант "создаст" универсальную вакцину от гриппа
Благодаря чувствительности.Сегодня в 10:23
Суд рассмотрит иск рабочих к руководству "Уралвагонзавода"
6 февраля.Сегодня в 10:18
Ямалец ответит за убитого колесом коллегу
В суде.
Главные новости
- Сегодня в 11:39На Урал идут 40-градусные морозы
- Сегодня в 11:13Сдачу "Бухты Квинс" тормозит не арест земли
- Сегодня в 09:37"Парковочную концессию" в Екатеринбурге топит федеральный закон
- Сегодня в 08:22ФСБ остановит работу опасных производств на время ЧМ-2018
- 22 января в 19:50Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долги
Аналитика
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
В поисках признания и решения проблем.
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.