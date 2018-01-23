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Ямалец ответит за убитого колесом коллегуСегодня в 10:18

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В суде.

В Ямальском районе в суд передано уголовное дело в отношении 46-летнего водителя ООО "Велесстрой". Он обвиняется в гибели коллеги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 12 сентября 2017 года на стройплощадке в поселке Сабетта. При накачивании колеса автомобиля-бетоносмесителя разорвалась шина. В стороны разлетелись замочные и бортовые кольца. Стоявшие рядом подсудимый и 35-летний стропальщик пострадали. Последний от полученных травм скончался.

В ходе расследования было установлено, что водитель нарушил инструкцию по охране труда: во время подкачки шин нельзя допускать присутствие людей вблизи колеса. Кроме того, необходимо контролировать величину давления. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Подсудимый вину не признал.

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