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Экс-директор свердловского МФЦ пошел под суд23 января в 11:42

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За превышение полномочий.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора свердловского МФЦ. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с марта по ноябрь 2015 года при подготовке помещений для филиалов МФЦ принял от подрядчиков оборудование, не соответствующее требованиям договора. Бывший директор заключил по результатам торгов договоры на ремонт помещений под 11 филиалов учреждений. Он умышленно не сопоставил технических характеристики оборудования и его стоимость с требованиями технических заданий. После чего подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости, содержащие недостоверные сведения. Действия обвиняемого нанесли МФЦ ущерб на сумму 4,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Бывшему директору МФЦ грозит до четырех лет лишения свободы.

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