Она била его 4 месяца.

Суд вынес приговор 31-летней жительнице Добрянки, признав ее виновной в истязании 11-летнего сына. Ей дали три года условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, женщина издевалась над ребенком с мая по август 2017 года. Испытывая к сыну раздражение и нетерпимость, она била его и причиняла психические страдания.