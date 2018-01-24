Суд арестовал порубившего школьников бурятского подростка23 января в 14:27
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На два месяца.
Девятиклассник из Улан-Удэ, напавший с топором на учеников 7 класса в Сосновом бору, арестован. Он буден находиться в СИЗО до 19 марта 2018 года, пишут федеральные СМИ.
Трагедия в школе произошла утром 19 января. 15-летний подросток ворвался в один из кабинетов, бросил бутылку с зажигательной смесью и набросился с топором на детей. Пострадали пять учеников, учительница и сам нападавший.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство двух человек" и "Халатность", передает "Уралинформбюро".
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