Их искали больше года.

В суд передано уголовное дело в отношении трех азиатов, обвиняемых в избиении до смерти 23-летнего жителя Березников.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в августе 2016 года на территории пансионата "Уральское раздолье" (Усольский район). Обвиняемые использовали незначительный повод, чтобы раздуть конфликт. Более года они находились в розыске. После задержания всех троих арестовали.