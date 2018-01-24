И покончил с собой.

19-летний студент МГТУ им.Баумана (Москва) расправился с однокурсницей, трижды надругался над телом и покончил с собой. Причиной жестокого поступка стала неразделенная любовь: девушка была в отношениях с их общим другом. Молодой человек подробно описал случившееся в предсмертном письме, которое выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла в ночь на 22 января. Юноша с одногруппницей снимал квартиру на двоих. По его словам, он вынашивал идею убийства с начала января. В роковой день студент несколько раз ударил девушку кулаком по лицу, а когда она упала, начал душить. Потерпевшая потеряла сознание, и душегуб изнасиловал ее. Затем он перерезал ей горло и надругался еще раз. Лишь после этого он отправился писать предсмертное письмо.

"крайне [плохой] поступок с моей стороны. я ужасный человек. я плюс минус всем об этом говорил, а вы не верили. я [свихнулся] на идее [заняться с ней сексом] настолько, что убил ее. разумеется, это не было основной причиной, но тот факт, что я изнасиловал ее остывающий труп, говорит о многом. наверное, я нездоровый психически человек. хотя какое наверное, лол. очень хочется понаблюдать за тем, что будет дальше", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Студент в письме просит прощения у своих родителей и родителей убитой девушки. Он утверждает, что не мог поступить иначе.

Следует отметить, что юноша употреблял наркотики и наблюдался у психолога.

"на самом деле, я не очень хочу умирать, потому что, боже мой, в этом [ужасном] мире можно еще столько вещей сделать, но ситуация такая, что от тюрьмы я вряд ли откошу, а если и откошу, то попаду в дурку, а это еще [хуже]. [зачем] так жить, короче", - заключил душегуб.

Перед тем, как свести счеты с жизнью, студент съел бутерброд, поспал и еще раз надругался над телом.

В пресс-службе главного следственного управления СКР по Москве "Уралинформбюро" подтвердили, что в квартире дома на улице Казакова найдены тела двух 19-летних молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".