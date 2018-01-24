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Свердловчанин сел на 2,5 года за гибель соседей на пожаре23 января в 17:19

  • Текст

Он не потушил сигарету.

Режевской горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в гибели 3 человек на пожаре. Он проведет 2,5 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 23 октября 2017 года в квартире дома на улице 8 Марта. Пьяный обвиняемый уснул, не потушив прикуренную им сигарету. Окурок упал на диван, произошло возгорание. Пламя перекинулось на другие квартиры.

Погибли соседи подсудимого - двое мужчин и женщина.

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