Он не потушил сигарету.

Режевской горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в гибели 3 человек на пожаре. Он проведет 2,5 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 23 октября 2017 года в квартире дома на улице 8 Марта. Пьяный обвиняемый уснул, не потушив прикуренную им сигарету. Окурок упал на диван, произошло возгорание. Пламя перекинулось на другие квартиры.

Погибли соседи подсудимого - двое мужчин и женщина.