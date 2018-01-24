Ей дали время на исправление.

Суд вынес приговор 32-летней жительнице Тарко-Сале, признав ее виновной в истязании 11-летнего сына. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, женщине дали 4 года и 3 месяца условно с испытательным сроком в 4,5 года.

Следствие установило, что злоупотребляющая алкоголем мать с декабря 2016 года по октябрь 2017-го постоянно истязала своего ребенка и причиняла ему психические страдания.

Мальчик был изъят из семьи и помещен в социальный приют, а после отдан законному представителю. Мать ребенка ограничили в родительских правах.