И его приятеля.

Свердловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор экс-председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Серовского городского округа Александру Гребеневу и его знакомому Станиславу Исупову. Оба обвинялись в махинациях с землей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, апелляционная жалоба прокурора оставлена без удовлетворения.

Ранее Серовский районный суд не нашел в действиях Гребнева и Исупова состава преступления. Гособвинитель, опротестовавший приговор в апелляционной инстанции, настаивал на том, что Гребенев пытался выделить земельные участки для индивидуального жилищного строительства своим знакомым в обход закона - без аукциона и через сдачу их в аренду инвалидам.

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