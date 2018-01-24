Домашний.

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил на два месяца под домашний арест начальника отделения следственной части городского УМВД Геннадия Львова. Силовик будет находиться в четырех стенах до 21 марта 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Львова задержали 22 января при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. По имеющейся информации, эту сумму один из коммерсантов предложил за закрытие уголовного дела. После в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) прошли обыски.

Официально задержание высокопоставленного полицейского не комментируют в интересах следствия.