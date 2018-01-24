На 12 лет.

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жителям, похищавшим автомобили. Мужчины получили по 6 лет 1 месяцу колонии общего режима. Также они должны возместить ущерб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Подсудимые промышляли с июня по октябрь 2016 года. Они вскрывали машины на территории Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Злоумышленники использовали так называемые "код-граббер" и "свертыши". Похищенные авто они перегоняли в гаражные боксы, которые брали в аренду и просили у приятелей.

Всего по делу проходило 13 потерпевших.