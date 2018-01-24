В Зауралье девушку от смерти спас телефонСегодня в 10:15
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Об который сломался нож убийцы.
30-летнего жителя города Щучье арестовали по подозрению в покушении на убийство. Ему предъявлено обвинение.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено утром 15 января. Мужчина подкараулил возвращавшуюся из детсада 23-летнюю девушку. Из ревности он ударил ее ножом в область сердца.
Жизнь потерпевшей спас сотовый телефон, который находился во внутреннем кармане куртки. Нож сломался об корпус гаджета. Девушке удалось убежать.
Злоумышленника задержали лишь 20 января. Ранее он привлекался к ответственности за избиение человека до смерти.
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