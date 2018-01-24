Об который сломался нож убийцы.

30-летнего жителя города Щучье арестовали по подозрению в покушении на убийство. Ему предъявлено обвинение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено утром 15 января. Мужчина подкараулил возвращавшуюся из детсада 23-летнюю девушку. Из ревности он ударил ее ножом в область сердца.

Жизнь потерпевшей спас сотовый телефон, который находился во внутреннем кармане куртки. Нож сломался об корпус гаджета. Девушке удалось убежать.

Злоумышленника задержали лишь 20 января. Ранее он привлекался к ответственности за избиение человека до смерти.