Полиции он показал, где спрятал тело.

В Туркестане (Казахстан) таксиста подозревают в жестокой расправе над 24-летней местной жительницей. Родные погибшей считают, что злоумышленник увидел, как девушка снимает с карточки крупную сумму денег, предложил ее подвезти, а затем изнасиловал и избил.

Девушка пропала 11 января. В тот вечер родственники вручили ей свои банковские карты, чтобы та сняла с зарплатных счетов 180 000 тенге (около 31 600 рублей), передает "Уралинформбюро".

Предположительно, подозреваемый таксист "позарился" как раз на крупную сумму. Он вывез девушку на окраину города: там злоумышленник напал на пассажирку, изнасиловал ее и избил.

Поймать предполагаемого преступника удалось только спустя две недели: полиция вычислила телефон, которым пользовалась девушка. Как выяснилось, новый владелец приобрел его с рук у незнакомца, но случайно сделал его фотографию во время продажи.

"Лица почти не было, дочка пропала 11 января, уже сколько дней прошло. Но то, что ее убивали и насиловали, - было видно, все следы на теле остались… Я хочу, чтобы убийцу моей дочки судили по трем статьям: за кражу, изнасилование и убийство! Я хочу, чтобы он получил полный срок за свои зверства", – цитирует местное издание "Отырар" отца погибшей Жаксылыка Жумабаева.

Сейчас полиция ведет досудебное расследование. Подозреваемый задержан: он сам показал следователям место, где спрятал тело девушки.