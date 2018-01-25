И признался полиции.

Гражданин Узбекистана признался в убийстве пенсионерки из Краснодарского края. Мужчина рассказал следователям, что заколол 65-летнюю знакомую ножом 26 декабря 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, 27 декабря соцработник Динского района сообщил правоохранителям, что нашел в одном из домовладений в станице Пластуновской тело 65-летней женщины с колото-резаными ранениями шеи.

Практически через месяц оперативники задержали по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Узбекистана, знакомого погибшей. На допросе мужчина признался, что поссорился с пенсионеркой и несколько раз ударил ее ножом в шею, после чего сбежал.

Сейчас решается вопрос о заключении иностранца под стражу. Расследование продолжается.