×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Узбек заколол пожилую подругу ножом после ссоры24 января в 13:24

  • Текст

И признался полиции.

Гражданин Узбекистана признался в убийстве пенсионерки из Краснодарского края. Мужчина рассказал следователям, что заколол 65-летнюю знакомую ножом 26 декабря 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, 27 декабря соцработник Динского района сообщил правоохранителям, что нашел в одном из домовладений в станице Пластуновской тело 65-летней женщины с колото-резаными ранениями шеи.

Практически через месяц оперативники задержали по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Узбекистана, знакомого погибшей. На допросе мужчина признался, что поссорился с пенсионеркой и несколько раз ударил ее ножом в шею, после чего сбежал.

Сейчас решается вопрос о заключении иностранца под стражу. Расследование продолжается.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×