Узбек заколол пожилую подругу ножом после ссоры24 января в 13:24
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И признался полиции.
Гражданин Узбекистана признался в убийстве пенсионерки из Краснодарского края. Мужчина рассказал следователям, что заколол 65-летнюю знакомую ножом 26 декабря 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, 27 декабря соцработник Динского района сообщил правоохранителям, что нашел в одном из домовладений в станице Пластуновской тело 65-летней женщины с колото-резаными ранениями шеи.
Практически через месяц оперативники задержали по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Узбекистана, знакомого погибшей. На допросе мужчина признался, что поссорился с пенсионеркой и несколько раз ударил ее ножом в шею, после чего сбежал.
Сейчас решается вопрос о заключении иностранца под стражу. Расследование продолжается.
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