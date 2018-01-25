Он спровоцировал страшную аварию.

В Тюменский райсуд передано уголовное дело в отношении 31-летнего водителя из Пермского края. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 17 июля 2017 года на 19-м километре автодороги Тюмень - Богандинский. Подсудимый за рулем тягача пошел на обгон. В это время навстречу ему двигался Daewoo Nexia. Пытаясь уйти от столкновения, водитель легковушки съехал на правую обочину, но машину занесло и выбросило на встречку, где ехал другой тягач.

Водителя и пассажира иномарки выбросило из салона, они погибли. Еще один пассажир получил легкий вред здоровью.

Пермяк свою вину в ДТП не признал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.