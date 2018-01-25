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Пермяка ждет суд за гибель двух человек в ДТП24 января в 13:36

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Он спровоцировал страшную аварию.

В Тюменский райсуд передано уголовное дело в отношении 31-летнего водителя из Пермского края. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 17 июля 2017 года на 19-м километре автодороги Тюмень - Богандинский. Подсудимый за рулем тягача пошел на обгон. В это время навстречу ему двигался Daewoo Nexia. Пытаясь уйти от столкновения, водитель легковушки съехал на правую обочину, но машину занесло и выбросило на встречку, где ехал другой тягач.

Водителя и пассажира иномарки выбросило из салона, они погибли. Еще один пассажир получил легкий вред здоровью.

Пермяк свою вину в ДТП не признал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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