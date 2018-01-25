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Таджичка подсыпала яд в хлеб родни мужа ради жилья24 января в 13:08

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Есть погибшие.

Суд Хатлонской области (Таджикистан) приговорил к 18 годам тюрьмы 39-летнюю жительницу Пянджского района. Женщину признали виновной в приготовлении к убийству и убийству. Установлено, что осужденная 4 раза пыталась отравить членов семьи мужа, подсыпая яд им в еду. От ее действий погибли 2 человека, еще 38 "загремели" в больницы, передает "Уралинформбюро".

По словам прокурора Хатлонской области, женщина хотела убить родню, чтобы "прибрать к рукам дом", пишет "Радио Озоди". Для этого с 2014 года она регулярно подсыпала яд в тесто, из которого пекла хлеб.

Стоит отметить, что 4 года назад муж осужденной совершил самоубийство. Теперь дети пары остались еще и без матери: двоих определили в детский дом, еще двоих приняли к себе родственники женщины.

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