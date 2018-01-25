×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-главу ямальского УМФС будут судить за хищение 7 миллионов24 января в 13:44

  • Текст

У него было 4 подельника.

В суд передано уголовное дело в отношении экс-начальника УФМС по ЯНАО Игоря Костюка. Его обвиняют в присвоении и растрате в крупном размере.

С ним на скамье подсудимых окажутся четверо бывших сотрудников управления, которым вменяют пособничество в присвоении и растрате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ямальского СУ СКР.

По данным следствия, с апреля 2012 по январь 2016 года обвиняемый выписывал премии сотрудникам, а деньги забирал себе под предлогом различных нужд для управления. Деньги передавались Костюку через пособников.

В общей сложности было похищено семь миллионов рублей.

Ранее по теме:
Главу ямальского УФМС арестовали на 2 месяца

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×