У него было 4 подельника.

В суд передано уголовное дело в отношении экс-начальника УФМС по ЯНАО Игоря Костюка. Его обвиняют в присвоении и растрате в крупном размере.

С ним на скамье подсудимых окажутся четверо бывших сотрудников управления, которым вменяют пособничество в присвоении и растрате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ямальского СУ СКР.

По данным следствия, с апреля 2012 по январь 2016 года обвиняемый выписывал премии сотрудникам, а деньги забирал себе под предлогом различных нужд для управления. Деньги передавались Костюку через пособников.

В общей сложности было похищено семь миллионов рублей.

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